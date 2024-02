Racket del caro estinto, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Luca Abete è al cimitero comunale di Miano (un quartiere di Napoli) per documentare il “mercato nero” delle sepolture: “mazzette” in cambio di un’accelerazione nei tempi di assegnazione di un loculo.

Le telecamere del tg satirico registrano un “incaricato” del luogo mentre chiede 200 euro – in nero – per velocizzare la pratica. «Ho addirittura procurato una nicchia alla dirigente del comune di Milano nonostante non avesse la residenza qui», confessa l’uomo a telecamere nascoste.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/cimitero-napoli-mazzette-accelerazione-assegnazione-loculo_551769/