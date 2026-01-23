Racket e camorra, Carabinieri arrestano 6 persone

- pubblicità -

Racket agli imprenditori del Napoletano: 6 arresti nel clan Rea-Veneruso.

I militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 6 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’attività del clan camorristico Rea-Veneruso di Casalnuovo di Napoli, Volla e paesi limitrofi.

Secondo l’accusa, con minacce, gli indagati avrebbero costretto vari imprenditori di Casalnuovo a versare somme di denaro, per consentire loro di proseguire nelle rispettive attività lavorative.