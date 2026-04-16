Rapina al Vomero, plauso del Prefetto

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Il Prefetto di Napoli esprime il più vivo apprezzamento per l’elevata professionalità, il coraggio e il senso dello Stato dimostrati dall’Arma dei Carabinieri in occasione dell’operazione condotta nella tarda mattinata odierna presso la filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella.

L’intervento, sviluppato in un contesto di particolare criticità per la presenza di numerosi ostaggi all’interno dell’istituto di credito, ha visto un’immediata e coordinata risposta delle Forze dell’Ordine, con il tempestivo dispiegamento di unità specializzate, tra cui il Gruppo di Intervento Speciale (GIS) dell’Arma dei Carabinieri.

Grazie alla rapidità d’azione, alla sinergia operativa tra i diversi dispositivi impiegati e alla gestione altamente qualificata della situazione, si è giunti alla liberazione di tutti gli ostaggi, avvenuta poco dopo le ore 13.30, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Il Prefetto rivolge un sentito ringraziamento anche al Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, per la direzione delle operazioni sul campo e per l’efficace cinturazione dell’area, nonché ai Vigili del Fuoco e ai sanitari intervenuti per l’assistenza alle persone colpite da malore.

Un particolare apprezzamento viene espresso per la presenza e il pronto intervento sul posto del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che ha seguito da vicino le fasi dell’operazione, assicurando il necessario raccordo investigativo.

L’episodio conferma l’altissimo livello di preparazione e la capacità di risposta del sistema di sicurezza territoriale, fondato sulla collaborazione interforze e sulla costante dedizione degli operatori impegnati quotidianamente nella tutela della collettività. La Prefettura continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione delle attività investigative in corso.

Non è chiaro se i banditi (in numero da 3 a 5) siano ancora barricati all’interno del caveau della banca o se siano riusciti a fuggire attraverso il sottosuolo.