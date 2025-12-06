Rapina bici elettrica, arrestato dai Carabinieri

- pubblicità -

Durante un pattugliamento nella zona del centro direzionale di Napoli, i carabinieri hanno notato un 16enne che chiedeva aiuto dopo essere stato derubato della sua e-bike.

Il ragazzo aveva sorpreso il ladro ma questo, a volto scoperto, lo aveva minacciato con un coltello per poi fuggire.

I Carabinieri, dopo aver ascoltato il racconto della vittima, hanno raggiunto l’Isola G9 del centro direzionale per cercare l’uomo, avvistato dopo pochi minuti.

Il ladro, un 42enne di Napoli, è stato arrestato per rapina aggravata. È stato trasferito in carcere, mentre la bici elettrica è stata restituita al 16enne.

Non è stata invece ritrovato il coltello con cui il ragazzo sarebbe stato minacciato.