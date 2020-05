Rapina di Aversa, i sindacati di Polizia: non si può rischiare la vita per 4€ a turno. I delinquenti devono stare in galera.

Potenziare il controllo del territorio e aumentare l’indennità esterna, lo chiede il Segretario generale nazionale della Consap Cesario Bortone dopo la tragica rapina a mano armata di stamattina ad Aversa, nella quale e stato colpito dai colpi di Ak47 un collega libero dal servizio intervenuto per difendere l’autista del portavalori.

“Ci chiediamo se l’aumento dei reati predatori già paventato da una circolare del Capo della Polizia sia stato adeguatamente ponderato anche in tema di risorse ed incentivi – sostiene la Consap – evidentemente no, visto che in pochi giorni registriamo un morto ed un ferito gravissimo fra i nostri colleghi uno dei quali quello di stamattina era un nostro dirigente sindacale di Napoli.

Ora che è chiaro a tutti – prosegue Bortone- che la criminalità è decisamente agguerrita e spietata, bisogna correre ai ripari, potenziando da subito le risorse per il controllori del territorio sia in termini di risorse umane che di stanziamento economico, a questo proposito mi chiedo come possa il Governo continuare a “ mandarci al macello” con una indennità di servizio esterno di miserrimi quattro euro a turno, un importo che lo stesso Capo della Polizia ha definito immorale.

In queste ore difficili esprimiamo forte vicinanza al poliziotto, nostro dirigente sindacale e mio personale amico ora in prognosi riservata – conclude Bortone – e alla guardia giurata vittime di questa rapina e rinnoviamo l’invito a metterci nelle condizioni di poter affrontare con rinnovata motivazione quella che temiamo possa essere solo l’inizio di un’escalation di lacrime e sangue.

Nel corso di una rapina ad un furgone portavalori effettuata stamattina ad Aversa, tre delinquenti, utilizzando armi da guerra, hanno ferito un poliziotto della Polfer di Napoli, intervenuto libero dal servizio e la guardia giurata per poi fuggire e far perdere le proprie tracce. Alfredo Onorato, Segretario Generale Regionale della Campania del Sindacato Indipendente di Polizia Coisp, intervenuto sulla vicenda ha dichiarato: “ Esprimo la massima solidarietà e vicinanza al collega che in questo momento si trova in sala operatoria ed alla sua famiglia che sta vivendo momenti da incubo. Sono trascorsi solo pochi giorni dall’omicidio di Lino Apicella che per puro caso non ci troviamo a rivivere lo stesso incubo. Stavolta il caro collega è stato più fortunato rimanendo ferito seppur in modo grave.” Sono queste le prime parole del leader regionale Coisp che prosegue: “ La tensione sociale già di per sé elevata in realtà come quella campana, partenopea e casertana in particolare, in questa fase di grave crisi si sta acuendo. Purtroppo però mentre piangiamo i nostri caduti ed i nostri feriti assistiamo alla scarcerazione di pregiudicati, criminali che dovrebbero restare in galera. Gli autori di questa efferata azione delittuosa, al pari degli assassini di Lino Apicella, meriterebbero, secondo il nostro codice, 20 anni di galera; ora attenderemo che la Magistratura, in cui riversiamo la massima fiducia, faccia il suo corso con la speranza che per i responsabili si aprano le porte delle patrie galere per restarci un bel po’ di anni. Auguro a nome mio e del Sindacato che rappresento i più sinceri auguri di una veloce guarigione al collega ed alla guardia giurata restando a sua completa disposizione per qualsiasi necessità.”