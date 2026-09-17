Rapina e lesioni gravi ad anziana, Polizia arresta minore

Un 17enne è stato sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato con l’accusa di essere l’autore di una cruenta rapina ai danni di una 92enne di Napoli, rimasta gravemente ferita durante l’aggressione. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e convalidato dal gip all’esito dell’udienza celebrata oggi.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna, sola in casa, ha ricevuto una telefonata sulla linea fissa da parte di un uomo — ritenuto complice del minorenne — che si è qualificato come finto carabiniere. Con il pretesto di indagini su una presunta rapina in gioielleria, l’uomo avrebbe sostenuto la necessità di verificare i monili d’oro dell’anziana.
Da truffa a rapina
Poco dopo, nell’abitazione si è presentato il 17enne, munito di un falso tesserino delle forze dell’ordine. Il giovane è riuscito a farsi aprire e a impossessarsi dei gioielli. Quando la 92enne si è accorta del raggiro e ha tentato di fermarlo, sarebbe stata strattonata e spinta a terra.
Nella caduta la donna ha perso conoscenza, riportando la frattura di tre costole e un trauma cranico. È stata soccorsa e trasferita in ospedale.
Le indagini della Squadra Mobile di Napoli, coordinate dalla Procura minorile, hanno permesso di individuare e bloccare il giovane, inizialmente collocato in un centro di prima accoglienza. Il gip ha poi disposto il suo trasferimento in un Istituto per Minorenni.
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