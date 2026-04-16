Rapina in banca, banditi barricati, intervento del Gis dei Carabinieri

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Momenti di forte tensione questo pomeriggio in piazza Medaglie d’Oro, dove è in corso un intervento dei carabinieri all’interno della filiale Credit Agricole. Secondo le prime informazioni, alcuni rapinatori sarebbero barricati nella banca e potrebbero essere armati.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza: la piazza è presidiata da pattuglie dell’Arma che hanno delimitato il perimetro e stanno impedendo l’accesso ai passanti. La situazione è in evoluzione e non si esclude che i militari possano fare irruzione a breve, qualora le condizioni lo rendessero necessario.

La prudenza con cui i carabinieri stanno operando lascia ipotizzare che, oltre ai rapinatori, all’interno dell’istituto possano esserci degli ostaggi. Nessuna conferma ufficiale al momento, ma la cautela adottata dagli operatori fa pensare a uno scenario delicato.

Oltre all’ingresso principale della banca, i militari stanno controllando gli edifici adiacenti e i cortili interni, per evitare che i rapinatori possano tentare la fuga attraverso uscite alternative o passaggi secondari.

La piazza è paralizzata: traffico deviato, negozi abbassano le saracinesche e numerosi residenti osservano dalle finestre l’evolversi dell’operazione.

Secondo alcune testimonianze, uno dei criminali – volto coperto da un casco integrale e arma in pugno – sarebbe entrato nella banca dopo essere sceso da una motocicletta guidata da un complice, minacciando i dipendenti e costringendo i presenti a rimanere all’interno.

I malviventi, sorpresi dall’arrivo delle forze dell’ordine, si sono barricati all’interno della banca trattenendo circa 30 persone tra dipendenti e clienti.

Alle 12.45 sono arrivati sul posto gli specialisti del Gruppo Intervento Speciale (GIS) dei carabinieri, segnale della gravità dello scenario. Poco dopo le 13.30, i militari hanno effettuato una irruzione all’interno dell’istituto di credito, riuscendo a liberare tutti gli ostaggi.

Tre clienti hanno accusato un malore, probabilmente per lo shock, e sono stati assistiti dal personale sanitario: le ambulanze erano già state predisposte in attesa dell’intervento.

Al momento gli ostaggi sarebbero in salvo, ma l’operazione non è ancora conclusa: i carabinieri stanno verificando la presenza di eventuali complici e ricostruendo la dinamica dell’assalto.

La piazza resta transennata e la circolazione è deviata. Numerosi residenti e commercianti hanno assistito alla scena dalle finestre e dai marciapiedi laterali, mentre la tensione rimane alta.