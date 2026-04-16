Rapina in banca, banditi fuggiti dal sottosuolo

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Si è conclusa alle 17.20 l’operazione dei Gis dei carabinieri nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella, teatro di una rapina che per ore ha tenuto sotto tensione l’intero quartiere. Le teste di cuoio dell’Arma hanno fatto irruzione alle 16.45, dopo aver cinturato l’area e predisposto un dispositivo di sicurezza imponente.

Durante l’ingresso nella banca sono stati uditi 5-6 forti boati, con ogni probabilità flashbang, le granate stordenti utilizzate per disorientare eventuali criminali presenti all’interno. Ma una volta entrati, i militari hanno scoperto che i rapinatori non erano più nella filiale.

Secondo le prime verifiche, i banditi – almeno tre – avrebbero fatto perdere le proprie tracce attraverso la rete fognaria. Gli operai dell’Abc intervenuti sul posto hanno infatti individuato un buco nella pavimentazione della banca, che potrebbe essere stato utilizzato come via di fuga.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo il percorso sotterraneo utilizzato dai criminali e verificando eventuali telecamere o tracce lasciate durante la fuga.

In precedenza, i rapinatori avevano liberato i circa 25 ostaggi presenti nella filiale al momento dell’assalto: dipendenti e clienti che erano stati trattenuti per oltre un’ora. Alcuni di loro, sotto forte stress, sono stati assistiti dal personale sanitario.

La rapina era scattata intorno a metà mattina. All’arrivo delle prime pattuglie, i malviventi si erano barricati all’interno, facendo temere un sequestro prolungato. La presenza del Gis aveva confermato la delicatezza della situazione.

Tre uomini entrano in azione con modalità spettacolari e violente, secondo le testimonianze, hanno sfondato le vetrate dell’istituto utilizzando un’auto come ariete, irrompendo all’interno tra lo choc generale di clienti e dipendenti. Il colpo sembra essere stato pianificato nei dettagli e l’impatto è stato travolgente con momenti di panico, urla e confusione.

I tre criminali, con il volto coperto da maschere di cartapesta raffiguranti volti di attori famosi, hanno preso rapidamente il controllo della banca.

L’intera piazza è stata isolata, con traffico deviato e negozi chiusi per precauzione. Numerosi residenti hanno seguito l’evoluzione dell’operazione dalle finestre e dai balconi.

Ora le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare i responsabili, ricostruire la dinamica della rapina e verificare eventuali complicità esterne. Non si esclude che i banditi possano aver pianificato la fuga sotterranea con largo anticipo.

La zona resta presidiata mentre proseguono i rilievi tecnici all’interno della banca.