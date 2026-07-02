Rapina in gioielleria con ferimento figlio titolare, 5 arresti dei Carabinieri

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Questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di cinque persone di età compresa tra 21 ed i 26 anni, gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione.

Le indagini

Le attività investigative, condotte dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania, fondate su operazioni di intercettazione e sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di raccogliere cospicui elementi indiziari a carico degli indagati in ordine, in particolare, ad un episodio criminoso avvenuto lo scorso 26 giugno a Sant’Antimo, allorquando veniva perpetrata una rapina in una gioielleria all’interno del centro commerciale “Il Molino”; nel corso di tale azione delittuosa, nel tentativo di opporsi all’azione criminosa, fu ferito da un colpo di arma da fuoco il figlio del titolare dell’esercizio commerciale, 19enne.

Nelle successive fasi di fuga, gli stessi autori della rapina minacciarono con un’arma un’altra persona, impossessandosi dell’orologio di pregio che indossava.

Collegamenti con altri 9 episodi

Le indagini hanno inoltre consentito di raccogliere ulteriori elementi indiziari (indumenti compatibili ed armi da taglio) nei confronti degli indagati in relazione ad altre nove rapine aggravate – delle quali otto consumate e una tentata – commesse secondo il medesimo modus operandi in uffici postali ed esercizi commerciali ubicati nelle province di Napoli e Caserta.

Nel corso delle indagini era già stato eseguito, il 30 aprile,un fermo di indiziato di delitto nei confronti di uno degli indagati, che permane attualmente sottoposto a misura cautelare.

Il fermo degli indiziati da parte della Procura diretta da Domenico Airoma si è reso necessario sia in ragione del pericolo di fuga degli stessi e sia per prevenire la commissione di ulteriori azioni criminose già programmate.