Rapine a distributori, Polizia arresta 2 persone

Indossavano maschere di una nota saga cinematografica e con una pistola in pugno minacciavano le loro vittime intente a far rifornimento nei distributori di carburante, facendosi consegnare il denaro: due uomini di 34 e 30 anni sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai poliziotti della Squadra mobile di Napoli.

Gli investigatori, attraverso una serrata indagine a le immagini di videosorveglianza e osservazione sono riusciti ad individuare i responsabili di almeno 11 rapine che hanno fruttato loro, circa 10mila euro in poco più di un mese.

Gli indagati sono accusati di rapina pluriaggravata, furto e ricettazione e dalle indagini è emerso che i due, solo nella giornata del 3 settembre scorso, abbiano messo in atto 5 rapine consecutive.

Il “covo” degli indagati è stato identificato in un’abitazione ad Acerra, utilizzata per nascondere armi e veicoli rubati