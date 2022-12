Rapine a tabaccai, Carabinieri arrestano 6 persone.

Una banda specializzata in rapine a tabaccai, eseguite con modalità particolarmente violente, è stata sgominata dai carabinieri che hanno eseguito sei fermi nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla procura di Napoli nord.

Le immagini delle aggressioni dei malviventi, riprese dai circuiti di videosorveglianza, divennero virali sul web.

Le rapine in questione si sono verificate il 7, il 15 e il 28 settembre, protagonista sempre lo stesso gruppo di rapinatori, i quali, armati di pistola e fucile e a volto coperto, sotto la minaccia delle armi, si erano scagliati con violenza contro i proprietari degli esercizi commerciali, in alcune occasioni colpendoli a più riprese con calci e pugni. Bottino il denaro delle casse, sigarette e gratta e vinci.

Dopo il colpo del 28 settembre furono ritrovati gli abiti, le armi e i passamontagna utilizzati dai rapinatori, che, dopo il colpo, erano stati nascosti nelle aree comuni di una palazzina in cui abitano alcuni degli indagati. I sei fermati sono in carcere in attesa dell’udienza di convalida. (ANSA).