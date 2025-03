Record di presenze per Investing Napoli

- pubblicità -

La nona edizione di “Investing Napoli” chiude i battenti e fa registrare ancora una volta un record di presenze.

Il forum dedicato al risparmio, all’investimento e al trading on line organizzato da SoS Trader, società guidata da Pietro Di Lorenzo, è andato in scena a Napoli lo scorso 21 marzo, presso il Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, Molo Angioino.

“Ancora un grande successo per gli eventi Investing. Abbiamo sfiorato le 2mila presenze sommando gli oltre 1.200 partecipanti in presenza e gli utenti in streaming nell’ultima tappa a Napoli”. Così Pietro Di Lorenzo, organizzatore di InvestingRoma, InvestingNapoli, Investing Milano e Amministratore Unico di SoS Trader. “Un risultato che ci proietta già alla prossima tappa di Investing, questa volta a Milano, mentre a Napoli torneremo nel marzo 2026”.

Oltre 60 relatori e circa 40 workshop hanno animato l’edizione di Napoli. Azioni, Obbligazioni, Commodities, Criptovalute, Valute, Etf, Certificates e argomenti di attualità finanziaria sono alcuni dei temi trattati durante la giornata del Centro Congressi, Molo Angioino, e che verranno riproposti nel prossimo evento di Milano.

Espositori dell’edizione sono stati Unicredit, Societe Generale, WeBank, Directa, Banco BPM, Scalable Capital, TradeView, 8 Eightcap, Vontobel, TOPFX, XM, Key to Trading.

L’attenzione passa ora al prossimo evento, a Milano, il 6 giugno 2025. Per la prima volta, infatti, Investing sbarca nel capoluogo meneghino presso la prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte; sede di Borsa italiana. A Roma, invece, Investing tornerà il 10 ottobre 2025, presso la consueta location a pochi passi da Fontana di Trevi.