Luca Abete ha scovato un negozio di generi alimentari a Ponticelli (Napoli) che in cambio di una percentuale consente di prelevare denaro con la tessera del reddito di cittadinanza, proprio come se fosse un bancomat.

Una pratica evidentemente non consentita, come sanno bene gli esercenti, che alla vista di Abete fuggono via.

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/reddito-di-cittadinanza-e-alimentari-bancomat_76270.shtml