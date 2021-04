Reddito di Cittadinanza, i Comuni non attivano i Puc, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Uno degli obiettivi del reddito di cittadinanza era di sostenere i cittadini italiani senza lavoro in attesa di trovare loro un impiego.



In questo frangente i percettori avrebbero dovuto partecipare a progetti utili alla collettività (Puc). Peccato che i Comuni non li abbiano mai attivati, per i più disparati motivi, come ha mostrato Luca Abete nel servizio andato in onda questa sera a Striscia la notizia.

Il commento che accompagna il servizio sui social dell’inviato campano:

“E’ giusto chiamarli “FANNULLONI del Reddito di Cittadinanza”??? Non tutti sanno che i percettori, dovrebbero prestare servizio gratuito (non possono rifiutarsi) per i PUC (Progetti di Pubblica Utilità), ma quasi tutti i COMUNI ITALIANI, dopo 2 anni, non li hanno ancora attivati!!!



Abbiamo fatto un giro nei capoluoghi campani e guardate come siamo messi male!!!

I Beneficiari del Reddito, così, restano a casa inoperosi, incassano il sussidio e… dicono GRAZIE!”

Qui il servizio —>

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/reddito-di-cittadinanza-la-questione-dei-puc-non-attivi_72416.shtml