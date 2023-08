Reddito di cittadinanza, proteste e tensioni

Momenti di tensione a Napoli durante la manifestazione organizzata a difesa del reddito di cittadinanza. Al corteo circa 300 persone.

Momenti di tensione a Napoli durante la manifestazione per il reddito di cittadinanza. Sono scesi nuovamente in piazza gli ex percettori della misura bandiera di Giuseppe Conte e del Movimento 5 stelle, abolita dal governo di centrodestra di Giorgia Meloni. Circa quattrocento persone si sono radunate lunedì mattina in piazza Garibaldi, davanti alla stazione ferroviaria del capoluogo della regione Campania. I partecipanti al corteo sono riusciti a scavalcare il muretto che dalla strada porta alle rampe autostradali di via Marina. L’accesso è stato aperto da un gruppo di donne durante uno scontro con la polizia, che intanto bloccava l’accesso all’autostrada. Con colpi di manganello, un altro gruppo è riuscito a scavalcare il guardrail, aprendo così l’accesso del corteo alla rampa autostradale.