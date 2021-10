Reggia di Caserta: serve graande progetto come per Pompei.

“Ci vuole un grande progetto per la Reggia di Caserta, per gli aspetti più complessi e critici come per Pompei, da quello della presenza del personale ai problemi di manutenzione di un parco tra i più straordinari d’Europa”.

Lo ha detto il direttore generale Musei del Ministero della Cultura Massimo Osanna, intervenuto online alla conferenza stampa convocata alla Reggia vanvitelliana dal direttore Tiziana Maffei per presentare la statua a grandezza naturale del neonato principe ereditario Carlo Tito di Borbone, realizzata nel 1775 dallo scultore napoletano Giuseppe Sanmartino – autore del Cristo Velato – riscoperta nei depositi della Reggia dopo che per anni se n’erano perse le tracce.

“Con il Pnrr – ha aggiunto Osanna – ci saranno risorse e possibilità per tutti i nostri musei, compresa ovviamente la Reggia; ci sono misure di finanziamento significative per l’efficientamento energetico, per gli adeguare spazi museali, misure specifica per parchi e giardini storici di cui la Reggia sicuramente usufruirà, misure anche per i depositi come quello della Reggia, da cui escono capolavori come quello di Sanmartino”. (ANSA).