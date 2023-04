Regionale Trenitalia, da oggi fino a lunedì 1 21.000 posti in più per Comicon e partita Napoli-Salernitana.

Con il Regionale di Trenitalia più treni metropolitani per il Comicon, la XXIII edizione del Festival Internazionale della cultura pop in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da, oggi, venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio.

Il Regionale di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, è infatti Official Green Carrier della kermesse partenopea e per l’occasione potenzia l’offerta, in accordo con la Regione Campania, con 32 collegamenti aggiuntivi sulla linea 2 metropolitana, per un totale di circa 21mila posti offerti in più, incremento che si è visto necessario anche dopo il rinvio del match di Serie A Napoli – Salernitana in programma domenica 30 aprile alle ore 15 allo stadio Maradona.

“Tutto pronto per l’appuntamento atteso dagli appassionati che con i nostri treni possono raggiungere comodamente Comicon Napoli, a pochi passi dalla stazione di Campi Flegrei. Ancora una volta la scelta vincente è lasciare l’auto a casa e scegliere il Regionale” racconta Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale di Trenitalia.

LA PROMO – Grazie al Regionale di Trenitalia si potrà raggiungere Napoli e approfittare della fast lane, l’ingresso riservato, e dello sconto del 10% sul merchandising presente nello store on line su comiconedizioni.it. Per poter usufruire della fast lane basterà mostrare all’ingresso della fiera il biglietto singolo regionale con destinazione Napoli e data di viaggio lo stesso giorno di ingresso alla manifestazione, oppure l’abbonamento regionale Trenitalia (mensile o annuale) in corso di validità.