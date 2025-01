Regionale Trenitalia, lavori su Napoli-Cosenza

- pubblicità -

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale per i lavori di manutenzione infrastrutturale della linea ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana tra le stazioni di Diamante e Capo Bonifati, in programma da lunedì 20 gennaio fino a venerdì 21 marzo.

Alcuni treni del Regionale sulla linea Napoli – Sapri – Cosenza subiranno limitazioni o variazioni d’orario: Regionale ha previsto corse con bus con tempi di percorrenza che potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.