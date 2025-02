Riapre il Parco Mascagna al Vomero

- pubblicità -

Il Parco Mascagna al Vomero riaprirà ufficialmente al pubblico sabato 1°febbraio alle ore 12:30 (ingresso Via Ruoppolo) alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, degli Assessori: alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada; alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza; alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu; e della presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino.

I lavori di riqualificazione hanno interessato in primo luogo la messa in sicurezza e la valorizzazione del patrimonio arboreo del parco che ospita lecci, pini marittimi e maestosi esemplari di Cedri del Libano.

Inoltre è stato rinnovato il prato e arricchito con nuove essenze arbustive e fiori.

Le attrezzature del parco sono state notevolmente potenziate con la creazione di nuove aree gioco, la riqualificazione delle zone pic-nic esistenti e l’aggiunta di una nuova area pic-nic protetta da una pensilina in legno.

Anche il campetto da basket è stato completamente rinnovato: sono stati installati moderni attrezzi da fitness e i servizi igienici sono stati ammodernati per garantire maggiore funzionalità.

Sono stati infine rinnovati sia l’impianto di illuminazione che quello di videosorveglianza, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori atti vandalici, dopo i numerosi episodi verificatisi dall’inizio dei lavori.

“Il recupero del Parco Mascagna rappresenta un altro importante traguardo dell’amministrazione Manfredi per migliorare la vivibilità della città e ampliare l’offerta di spazi pubblici di qualità”, ha dichiarato l’Assessore Vincenzo Santagada.

L’Assessore ha inoltre sottolineato il lavoro svolto sulle aree perimetrali del parco, riqualificate grazie alla collaborazione con privati. “Questo modello di sinergia pubblico-privato rappresenta una grande opportunità per il recupero di aiuole e spazi verdi in tutta la città”, ha aggiunto.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare a questo momento di festa e a scoprire il “nuovo” Parco Mascagna, un luogo che torna a essere simbolo di socialità e benessere per il quartiere Vomero e per tutta la città di Napoli.