Riapre sede Protezione Civile in Cupa del Principe

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Giovedì mattina il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato la rinnovata sede della Protezione Civile del Comune di Napoli in Strada Comunale Cupa del Principe, 48. La struttura, un’opera architettonica progettata dal prestigioso studio Valle negli anni 80 nell’ambito del piano di recupero del quartiere Arpino redatto dal prof. Gerardo Cennamo -e completamente riqualificata, rappresenta un tassello fondamentale nel potenziamento del sistema di sicurezza urbana, gestione delle emergenze e prevenzione dei rischi sul territorio cittadino.

L’intervento di restyling e ammodernamento tecnologico della sede consentirà una risposta ancora più rapida, efficiente e coordinata di fronte alle criticità e agli scenari di rischio meteorologico, sismico e ambientale.

Parallelamente ai lavori di riqualificazione e completamento della sede, è stato portato avanti e completato dalla nuova dirigenza il processo di centralizzazione e unificazione logistica e funzionale del Servizio consentendo una maggiore efficacia organizzativa e un più efficiente coordinamento delle attività istituzionali. Grazie al D.L.n.140/2023, è stato possibile, inoltre, a partire dalla fine del 2024, il reclutamento di personale a tempo determinato necessario per garantire potenziamento della capacità operativa H24 del sistema comunale di Protezione Civile nonché di implementare la dotazione informatica e tecnologica della sala C.O.C. Sono stati acquistati, poi, materiali, mezzi e risorse strumentali indispensabili per la gestione delle emergenze nonché per l’allestimento di aree e strutture temporanee di accoglienza della popolazione, grazie anche ai finanziamenti ANCI della colonna mobile Enti Locali.

Il dettaglio degli interventi

I complessi lavori di riqualificazione e ammodernamento, volti a rendere la struttura più moderna, sicura e confortevole, sono stati eseguiti con il contributo del Servizio Tecnico Patrimonio e con la collaborazione della Napoli Servizi.

Per quanto riguarda gli ambienti interni, si è provveduto alla ritinteggiatura di una parte dei locali. Gli interventi hanno inoltre interessato l’efficientamento e l’ammodernamento impiantistico, idraulico e illuminotecnico, con installazione di oltre 30 pannelli a Led di ultima generazione per garantire sostenibilità e comfort visivo. Parallelamente, si è intervenuto anche per la sistemazione della sede stradale e di tutte delle aree esterne alla struttura.

Il ricordo e le intitolazioni

Nel corso della cerimonia, un momento di profonda commozione è stato dedicato al ricordo di due storici e compianti dirigenti che hanno guidato e sviluppato il sistema locale di Protezione Civile con straordinaria dedizione. Alla loro memoria sono state intitolate due aree chiave della struttura: l’Atrio Antonio Carpenito e la Sala COC (Centro Operativo Comunale) Alfonso Ghezzi.

La dichiarazione del Sindaco Gaetano Manfredi:

“L’inaugurazione di oggi non rappresenta soltanto la consegna di una struttura rinnovata e tecnologicamente all’avanguardia, ma testimonia il nostro impegno prioritario per la sicurezza di Napoli. Una Protezione Civile moderna, capace di operare sulla previsione e sulla mitigazione dei rischi, è il cuore pulsante di una città che vuole proteggere i propri cittadini e il proprio immenso patrimonio.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli operatori e collaboratori che hanno reso possibile tale evento il cui lavoro accurato, dagli impianti fino al ripristino delle zone di parcheggio interne e dei marciapiedi, ha permesso di restituire alla città un presidio operativo d’eccellenza, moderno e pienamente efficiente.

Le intitolazioni dell’Atrio ad Antonio Carpenito e della Sala COC ad Alfonso Ghezzi sono un atto di profonda e doverosa gratitudine. Ricordiamo oggi due straordinari servitori dello Stato e del nostro Comune che, con professionalità, passione e spirito di sacrificio, hanno partecipato e contribuito alla divulgazione del sistema di Protezione Civile a Napoli. Il loro esempio continuerà a guidare il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini che operano in questi uffici per la tutela di tutta la nostra comunità“.

La dichiarazione dell’Assessore alla Protezione Civile Edoardo Cosenza:

“Con la riapertura di questa sede centralizziamo e ottimizziamo la macchina dei soccorsi e del monitoraggio territoriale. Grazie alla sinergia proficua con tutti i servizi e le aziende comunali abbiamo effettuato un intervento a 360 gradi: il turno di guardia H24 ristrutturato garantisce la piena operatività mentre l’acquisto dei nuovi mezzi assicura un rapido intervento sulle varie emergenze cittadine, garantendo un regolare sviluppo dei flussi dei soccorsi. Dotare la città di una sede così moderna e accogliente è il modo migliore per onorare la memoria di figure storiche come Alfonso Ghezzi e Antonio Carpenito, offrendo al contempo alla cittadinanza un presidio tecnico d’eccellenza“.

Alla cerimonia d’inaugurazione hanno preso parte oltre al Sindaco Manfredi e all’Assessore Cosenza, il Prefetto Michele di Bari, il Questore Maurizio Agricola, il dirigente della Protezione Civile Comunale Salvatore Iervolino -che ha fatto gli onori di casa-, le associazioni di volontariato e i rappresentanti della Protezione Civile della Regione Campania e del Dipartimento Nazionale, oltre ai familiari dei dirigenti scomparsi, uniti nel ricordo di una pagina fondamentale della storia amministrativa della città.