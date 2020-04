Riaprire i cantieri: la Commissione Infrastrutture e Lavori pubblici scrive al governatore De Luca, al sindaco de Magistris e all’assessora Clemente.

Come stabilito dalla Commissione Infrastrutture e Lavori pubblici nella riunione odierna – di cui abbiamo riferito nel comunicato n. 100 – il vicepresidente del Consiglio Comunale Fulvio Frezza ha indirizzato al presidente della Regione Campania, al sindaco di Napoli e all’assessora comunale ai Lavori pubblici una lettera con l’invito ad aprire un canale di comunicazione istituzionale tra Regione e Comune per consentire, “tramite ordinanze meno restrittive e/o in deroga alle stesse”, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa per la sicurezza dei lavoratori, la riapertura dei cantieri per lavori stradali e edili “importanti e strategici per Napoli.” La lettera è stata sottoscritta da Frezza e dai consiglieri della commissione Aniello Esposito (Partito Democratico), Mario Coppeto (Napoli in Comune a Sinistra), Roberta Giova (La Città), Andrea Santoro (Gruppo Misto, componente Fratelli d’Italia), Maria Caniglia (Gruppo Misto) e Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle).

Qui di seguito il testo:

Al Governatore Regione Campania, Vincenzo De Luca

Al Sindaco Comune di Napoli, Luigi De Magistris

All’Assessora al Patrimonio, ai Lavori pubblici e ai Giovani, Alessandra Clemente

PG/2020/263226 dell’8/4/2020

Oggetto: La riapertura dei cantieri edili a Napoli è una opportunità da cogliere.

Durante la riunione odierna della Commissione Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità – che si è svolta in video conferenza, ed a cui hanno partecipato l’Assessora al Patrimonio, ai Lavori pubblici e ai Giovani, Alessandra Clemente; il Direttore della Direzione Centrale Infrastrutture, LL. PP. e Mobilità, Serena Riccio; il Dirigente Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa, Massimo Santoro; il Dirigente Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, Edoardo Fusco – con all’ordine del giorno: “Emergenza Covid -19: Gestione dei lavori pubblici su edifici, piazze e strade cittadine”, dopo una discussione molto proficua sulla tematica ed avendo appreso, dalle dichiarazioni degli stessi intervenuti, che molti cantieri edili, nel rispetto dei DPCM e delle successive e più restrittive ordinanze regionali, sono stati avvedutamente sospesi per contrastare la diffusione epidemiologica del Covid 19, ma che, a far data dal prossimo 13 aprile, molti potrebbero essere già in condizione di riaprire, salvo ulteriori proroghe restrittive emanate dalla Regione Campania. Considerata la concomitante e sinergica presenza di situazioni favorevoli – oltre che dal punto di vista climatico con, auspico, la mai più ripetibile assenza di traffico in città provocata dall’emergenza – per far riprendere lavori stradali ed edili importanti e strategici per Napoli, tra cui: i lavori al Corso Vittorio Emanuele; i lavori in Via Marina, e tutti lavori che potrebbero essere eseguiti nel Centro Storico; i Consiglieri che hanno partecipato alla seduta odierna, all’unanimità, mi hanno chiesto di esprimere a nome e per conto di tutta la Commissione un invito al Governatore della Regione Campania e al Sindaco di Napoli di attivarsi immediatamente per far aprire un canale di confronto diretto tra vertici istituzionali della Regione Campania e del Comune di Napoli, allo scopo di consentire – tramite ordinanze meno restrittive e/o deroghe alle stesse -, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa sulla sicurezza previste per la tutela della salute dei lavoratori, la ripresa immediata dei suddetti cantieri. La città ha bisogno di ripartire anche durante la gestione dell’emergenza.

Il Consigliere Anziano Commissione Infrastrutture LL. PP. Mobilità: Fulvio Frezza. I Consiglieri Comunali componenti la Commissione presenti alla riunione odierna: Aniello Esposito – Partito Democratico; Mario Coppeto – Sinistra Napoli in Comune a Sinistra; Roberta Giova – La Città; Andrea Santoro – Gruppo Misto componente politica “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale”; Maria Caniglia – Gruppo Misto.

Il Consigliere Comunale componente della Commissione, assente alla riunione odierna per altri impegni istituzionali, che approva il presente documento: Matteo Brambilla – Movimento 5 Stelle.