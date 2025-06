Riciclaggio auto rubate, Carabinieri arrestano 2 persone

- pubblicità -

I Carabinieri della tenenza di Cercola (Napoli) hanno eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura nolana, nei confronti di due indagati residenti a Napoli, sottoposti rispettivamente agli arresti domiciliari e alla custodia in carcere, gravemente indiziati del reato di concorso in riciclaggio.

Le indagini sono state avviate a seguito dell’arresto, avvenuto a gennaio scorso, di un 39enne di Cercola, attualmente ancora detenuto, trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa completa di colpi, autovetture rubate, jammer, stampante professionale per la riproduzione di carte di circolazione, targhe italiane ed estere, kit per punzonatura e falsificazione telai, oltre a materiale vario comunemente impiegato per montaggio e smontaggio di parti di auto.

Le successive indagini effettuate dai Carabinieri di Cercola e coordinate dalla Procura di Nola hanno permesso di identificare uno dei complici, ai quali si aggiungono i due indagati raggiunti oggi dall’ordinanza, che avrebbero più volte alterato i dati identificativi di auto di grossa cilindrata rubate e destinate alla reimmatricolazione.

Fondamentale l’estrapolazione dei filmati del sistema di videosorveglianza presente all’interno di un’area di parcheggio adibita dagli indagati a sede di montaggio e smontaggio delle auto.