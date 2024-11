Rider a nero a 150€ a settimana, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

Lunedì sera a Striscia l’inchiesta di Luca Abete sulle terribili condizioni lavorative che subiscono i fattorini di ristoranti e pizzerie a Napoli.

L’inviato ha documentato le proposte oscene che giovani in cerca di lavoro ricevono durante i colloqui: poche decine di euro al giorno e a nero, utilizzo del mezzo proprio, nessun rimborso per il carburante e in caso di infortunio bisogna rimediare da soli.

Luca Abete ci racconta la situazione vissuta da tantissimi ciclo-fattorini impegnati nelle richieste a domicilio per ristoranti e bar: si danno da fare per 120-150 euro a settimana, non hanno contratto né coperture assicurative, utilizzano i propri scooter e, se capita loro qualcosa, non ricevono indennizzi. L’inviato cerca di parlare con chi li ingaggia ma di solito non riceve un trattamento caloroso…

Tutti i dettagli nel servizio