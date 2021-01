Rider aggredito, è il laziale Fares il calciatore che ha donato 2.500€.

“Ho visto su Instagram un post di un mio amico di Napoli e sono venuto a conoscenza di questo episodio”. Così Mohamed Fares conferma la notizia che lo ha visto accorrere in aiuto del rider picchiato e derubato a Napoli, la cui vicenda ha sollevato la solidarietà nazionale.

Il giocatore della Lazio ha stanziato la cifra di 2.500 euro per l’acquisto di un nuovo motorino.

“La vicenda – ha aggiunto Fares ai microfoni di sslazio.it – mi ha particolarmente colpito ed ho deciso di agire in prima persona. Ho notato un link tramite il quale era possibile effettuare una donazione e l’ho voluta effettuare in forma anonima perché non volevo che questo mio gesto suscitasse clamore mediatico. Ciò, però, è accaduto, la mia intenzione era quella di aiutare una persona in difficoltà”. (ANSA).