Rifiuti in auto e carta di identità falsa, fermato dai militari in Terra dei fuochi

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Trasportava rifiuti, anche pericolosi, a bordo della propria auto ed è stato denunciato dai carabinieri. È accaduto a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, dove un uomo di 64 anni è stato fermato durante un’attività di controllo del territorio.

L’intervento è scattato dopo che i militari dell’Esercito, coordinati dalla control room dei carabinieri forestali, hanno individuato una Fiat Croma sospetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Varcaturo e del 10° Reggimento Carabinieri Campania, che hanno proceduto all’ispezione del veicolo.

All’interno dell’auto sono stati trovati diversi sacchi contenenti rifiuti di varia natura, tra cui secchi di vernice, imballaggi contaminati e scarti tessili, materiale classificato in parte come pericoloso.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che il conducente, residente nella zona e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furto, ricettazione e stupefacenti, non ha mai conseguito la patente di guida. La vettura risultava inoltre priva di copertura assicurativa.

Durante il controllo, l’uomo ha esibito l’unico documento d’identità in suo possesso, una carta d’identità che, secondo quanto accertato dai militari, presentava alterazioni.

Per il 64enne è quindi scattata la denuncia per gestione non autorizzata di rifiuti e possesso di documento di identità alterato. L’auto e il materiale trasportato sono stati sequestrati e affidati a una ditta specializzata per le successive operazioni di smaltimento.