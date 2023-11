Rinvio esecuzione sfratto ex custode Municipalità Vomero

L’ufficiale giudiziario ha rinviato al 16 gennaio 2024 lo sfratto dell’ex custode della Municipalità Vomero in quanto il medico ha dichiarato entrambi i coniugi “non trasportabili”. E’ stata quindi concessa una proroga per l’esecuzione del provvedimento relativo all’ex custode che ha prestato servizio presso la Municipalità 5, con diritto all’alloggio di servizio, fino al raggiungimento dell’età pensionabile avvenuto nel 2008.

Al fine di ricostruire la vicenda è utile ricordare che l’azione legale per il rilascio dell’immobile da parte dell’occupante che, da numerosi anni in pensione non aveva più titolo ad occupare l’alloggio, è stata avviata dalla Napoli Servizi nell’ambito delle attività di tutela del patrimonio del Comune. E’ stata emessa quindi la sentenza 7095/2015, in relazione alla quale si sta provvedendo allo sfratto con vari accessi.

Ad aprile 2023, i Carabinieri – su impulso della Corte dei Conti – hanno effettuato, nell’ambito di una più ampia indagine sui locali del patrimonio pubblico occupati senza titolo, accertamenti anche su questo immobile.

E’ stato pertanto messo in esecuzione lo sfratto con un primo accesso nel mese di giugno, da parte dell’ufficiale giudiziario, il quale ha rinviato prima a settembre, e poi ad oggi, l’esecuzione del provvedimento.

L’occupante risulta, fra l’altro, moroso per mancato versamento dell’indennità di occupazione per oltre 20.000 euro pur non trovandosi, il nucleo familiare, in una condizione di disagio economico.

È il caso dello sfratto del signor Giuseppone, ex custode del Municipio del Vomero da oltre 20 anni, e della moglie. Lui in pensione è ora sulla sedia a rotelle perché senza un arto e lei è malata grave di Alzhaimer. Proprio per oggi, forse a causa di una probabile morosità contestata comunque dagli inquilini in un’intervista alla RAI, è programmato lo sfratto senza una soluzione alternativa. Come consiglieri comunali e municipali del Vomero di Forza Italia, ma soprattutto come cittadini, siamo vicini alla coppia e chiediamo a gran voce all’Amministrazione una proroga di almeno tre mesi, per acquisire nuovi atti e fare chiarezza, cercando di comprendere se c’è realmente una morosità ma soprattutto cercando di trovare una soluzione con i legali degli anziani. La nostra è una città piena di problemi e di disagi ma la politica deve farsi carico di questi casi, valutando anche le gravissime condizioni che troppo spesso sfuggono ai tecnici del settore. Concludendo, chiediamo una proroga dello sfratto all’Amministrazione di almeno 3 mesi e soprattutto l’impegno della stessa a trovare una soluzione. I consiglieri comunali e municipali del Vomero di Forza Italia Iris Savastano Salvatore Guangi Francesco Flores Antonio Culiers