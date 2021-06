Riprendono i restauri nelle stazioni d’arte della Metro, si comincia da Materdei.

Riparte oggi dalla stazione Materdei l’attività di restauro e manutenzione straordinaria a cura di Anm e Accademia di Belle Arti di Napoli.

Il primo intervento viene eseguito sulle opere “Colonna persa” di Ettore Spalletti e “Splotch, Non geometric form #8” di Sol LeWitt, I restauri sono parte dell’articolato programma tecnico-scientifico sviluppato da Anm con l’Accademia nell’ambito della nuova convenzione triennale finalizzata alla conservazione e valorizzazione del ricco patrimonio di arte pubblica delle stazioni della Linea 1 metropolitana.

Si prevedono progettazione degli interventi straordinari di restauro, piani di manutenzione programmata e l’esperienza consolidata dei cantieri-scuola che coniuga la tutela del patrimonio artistico contemporaneo e la formazione dei giovani allievi dell’Accademia.

L’attività di restauro, che prende avvio da oggi, dalle opere della stazione Materdei, viene eseguita in stretta collaborazione con i tecnici e gli esperti Anm e vede impegnati gli studenti del Corso di “Restauro dei manufatti In materiali sintetici lavorati, assemblati e dipinti del PFP2”.

Il coordinamento scientifico è affidato a Giovanna Cassese sotto la cui guida lavorerà il team multidisciplinare dell’Accademia, composto da restauratori professionisti, esperti in diagnostica delle cause di degrado e in documentazione fotografica.

“Rilanciamo il percorso di tutela e valorizzazione delle Stazioni dell’Arte – ha detto Nicola Pascale, amministratore unico Anm – forti dell’esperienza di gestione consolidata in questi anni dalla nostra azienda e del bagaglio di competenza ed esperienza condiviso con l’Accademia di Belle Arti, al servizio di una delle più importanti collezioni pubbliche di arte contemporanea del mondo”. (ANSA).