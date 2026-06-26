Ripristinata energia elettrica nel centro storico

- pubblicità -

Si sono concluse in serata, dopo quasi 72 ore di lavoro ininterrotto, le operazioni di ripristino dei sottoservizi danneggiati nel cunicolo di corso Umberto I, a Napoli.

I guasti, provocati dai sovraccarichi energetici del 22 giugno, avevano causato disagi significativi in una parte del Centro Storico.

Servizi ripristinati da ieri sera

Con il completamento degli interventi, sono state riattivate le linee elettriche, la pubblica illuminazione e i servizi di telefonia nelle aree intorno a piazza Bovio, una delle zone più colpite dal blackout e dalle successive limitazioni.

Il ringraziamento del Comune

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto in sinergia dagli enti gestori e ha rivolto un ringraziamento ai tecnici e agli operai impegnati senza sosta negli ultimi giorni per riportare la situazione alla normalità.