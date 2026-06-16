Ripristinata panchina rossa in memoria di Tiziana Cantone

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Su impulso dell’amministrazione comunale, questa mattina in piazzetta Augusteo è stata installata una nuova panchina rossa dedicata alla memoria di Tiziana Cantone, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. L’intervento arriva dopo la rimozione della precedente struttura, danneggiata e resa insicura a seguito di atti vandalici.

Contestualmente, è stata ripristinata la panchina rossa del parco Mascagna, nel quartiere Arenella, collocata tra via Sebastiano Conca e via Niccolò Piccinni. Anche in questo caso la seduta era stata completamente imbrattata con scritte e disegni realizzati con vernici spray.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Napoli, gli interventi di ritinteggiatura e sistemazione sono stati eseguiti dalle squadre del Decoro Urbano di Napoli Servizi, che hanno restituito alle strutture il necessario decoro e il loro valore simbolico.

Completati i lavori ai “Giardini Silvia Ruotolo”

La scorsa settimana si sono conclusi anche i lavori di riqualificazione dei Giardini Silvia Ruotolo, in piazza Medaglie d’Oro.

Le operazioni hanno riguardato: taglio e sistemazione delle siepi, ritinteggiatura delle sedute e delle strutture in muratura, completa riqualificazione del campetto da basket, ora nuovamente fruibile dai giovani del quartiere

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza urbana, con il rifacimento delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale dell’intera piazza, per migliorare la sicurezza degli attraversamenti e garantire maggiore tutela ai pedoni.

Il ruolo del Tavolo tecnico per il decoro urbano

Gli interventi sono stati coordinati dal Tavolo tecnico permanente per il decoro urbano, guidato da Ciro Turiello e istituito dal sindaco Gaetano Manfredi. Ne fanno parte assessorati, servizi comunali, Municipalità, società partecipate, servizi sociali e Polizia Municipale, con l’obiettivo di assicurare una risposta coordinata ed efficace alle esigenze della città.