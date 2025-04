Ripristino tranvia, inizio lavori in via Giordano Bruno

- pubblicità -

I lavori per ripristinare e valorizzare il cosiddetto tram del mare proseguono. In particolare, questa fase di lavori interesserà un primo tratto di via Giordano Bruno, compreso tra piazza Sannazaro e via Tommaso Campanella, per l’esecuzione dei quali è necessaria l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico:

- divieto di transito veicolare nel tratto di via Giordano Bruno, compreso tra piazza Sannazzaro e via Tommaso Campanella

- senso unico di marcia nel tratto di via Giordano Bruno compreso tra via Tommaso Campanella e via Ferdinando Galiani;

- senso unico di marcia in via Riviera di Chiaia nel tratto compreso tra via Ferdinando Galiani e via Giambattista Pergolesi.

Per quanto riguarda il percorso delle linee bus, i mezzi diretti verso Fuorigrotta e/o Posillipo saranno deviati su via Piedigrotta, mentre i bus provenienti da Posillipo e/o Fuorigrotta saranno deviati su via Caracciolo e, in piazza della Repubblica, riprenderanno il regolare percorso in Riviera di Chiaia in direzione piazza Vittoria. Pertanto saranno temporaneamente istituite fermate provvisorie.

Si ricorda che complessivamente i lavori di valorizzazione e ripristino della linea tranviaria prevedono la posa di un materassino antivibrante sottostante le traverse ormai deteriorate, che consentirà di ridurre le attuali fastidiose vibrazioni.

“Il ripristino ed estensione del tram del mare rappresenta un importante traguardo di mobilità sostenibile per cittadini e turisti complementare al sistema delle metropolitane – ha ricordato l’Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza – anche se la fase di cantiere crea situazioni di inevitabile disagio”.

Anm informa che per effetto del divieto di transito veicolare per lavori in via Giordano Bruno dal 22/04/2025 e programmaticamente fino al 25/09/2025 le linee 112, 140, 151, R7, N1 e 728 deviano il percorso d’esercizio come di seguito riportato:

linea 112: proveniente da via G. Cesare giunta in piazza Sannazaro svolta per via Sannazaro, per via F. Caracciolo, piazza della Repubblica, via Riviera di Chiaia, via Piedigrotta, galleria delle 4 Giornate e proprio percorso di esercizio.

linea 140: proveniente da via Posillipo giunta in piazza Sannazaro svolta per via Sannazaro, per via F. Caracciolo, piazza della Repubblica, preferenziale di via Riviera di Chiaia e proprio percorso di esercizio. Nel percorso di ritorno proveniente da via Riviera di Chiaia prosegue per via Piedigrotta, svolta per via salita Piedigrotta, piazza Sannazaro e proprio percorso di esercizio.

linee 151, R7, N1: provenienti da via G. Cesare giunte in piazza Sannazaro svoltano per via Sannazaro, per via F. Caracciolo, piazza della Repubblica, preferenziale di via Riviera di Chiaia e proprio percorso di esercizio. Provenienti da via Riviera di Chiaia proseguono per via Piedigrotta, via salita Piedigrotta, piazza Sannazaro imboccano la corsia preferenziale della galleria Laziale proseguendo per i rispettivi percorsi di esercizio.

Le fermate 2108, 2127, 2085, 2613, 2602 e 2137 di via G. Bruno sono temporaneamente sospese.

Le fermate 2357 e 2432 di via Piedigrotta sono riattivate.

È istituita una fermata provvisoria in piazza Sannazaro all’altezza del civico 200.



Ordinanza Comune di Napoli n°788 del 17/04/2025

INFO E AGGIORNAMENTI: Contact center ANM al numero verde 800 639525 e profili social media facebook e twitter @anmnapoli attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00

