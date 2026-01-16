Riqualificazione urbana, partiti lavori a via Toledo, Mergellina e Posillipo

- pubblicità -

Sono in fase di allestimento i cantieri in via Toledo per consentire gli interventi di rifacimento della pavimentazione: l’area pedonale che da piazza Trieste e Trento arriva fino a piazza Carità sarà oggetto di lavori di riqualificazione che interesseranno, nei prossimi tre anni, la sede stradale e i marciapiedi.

Si procederà con micro-cantieri mobili per garantire la percorribilità e limitare l’impatto sulle attività commerciali.

È partita la nuova fase di lavori sul lungomare con l’ampliamento del cantiere da piazza Vittoria in direzione di via Partenope: smontati i gazebo dei locali per consentire il rifacimento dei marciapiedi.

Sarà consegnato nelle prossime settimane il tratto di via Nazario Sauro riqualificato.

Al via anche i lavori di riqualificazione stradale di via Posillipo.

Sarà curata da Abc l’installazione del nuovo collettore fognario tra Largo Sermoneta e Donn’Anna; il Comune provvederà, nei prossimi due anni, al rifacimento della pavimentazione tra via Ferdinando Russo e piazza San Luigi con l’asfalto al posto dei sampietrini.