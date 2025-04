Rissa e rapina, 4 arresti dei Carabinieri

- pubblicità -

I carabinieri di Castellammare di Stabia, Napoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata e a una misura cautelare di collocamento in comunità per minore da eseguirsi fuori regione emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta delle rispettive Procure, nei confronti rispettivamente di 3 maggiorenni e di un minore, gravemente indiziati, un uomo di Lettere dei reati di tentato omicidio e detenzione illegale di una pistola semiautomatica, e 3 soggetti di Gragnano e Boscoreale (di cui uno 17enne), dei reati di lesioni personali gravi, rapina e detenzione illegale di armi.

Le attività poste in essere dai militari della Stazione carabinieri di Lettere e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno fatto emergere che l’indagato di Lettere, che lo scorso 28 gennaio si era recato presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con fratture al capo e numerose ferite lacero contuse, dichiarando falsamente di essere stato coinvolto un incidente stradale, in realtà sarebbe stato vittima di un’aggressione in Santa Maria la Carità.

Le indagini, supportate da un’attenta analisi, da parte degli inquirenti, dei filmati dei sistemi di videosorveglianza privati e comunali e dei tabulati telefonici e dei sistemi GPS, nonché dal ritrovamento e dal sequestro di 5 cartucce inesplose calibro 9×21, del fondello e di una molla di un caricatore di pistola semiautomatica e dalle attività di intercettazione, hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi accaduti il 28 gennaio.