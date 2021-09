Rissa in discoteca a Coroglio, Questura dispone chiusura per 10 giorni.

La notte del 27 giugno scorso fu teatro di una rissa tra alcuni giovani che si erano fronteggiati colpendosi con sedie e bottiglie riportando diverse ferite. In quell’occasione si rese necessario l’intervento dei carabinieri, per sedare i facinorosi.

Oggi, la Questura di Napoli, su proposta del Commissariato Bagnoli, ha disposto la sospensione per 10 giorni delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché della licenza di agibilità di pubblico spettacolo nei confronti di una discoteca napoletana che si trova in via Coroglio, nel quartiere Bagnoli della città.

Il provvedimento, viene spiegato, è finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza. (ANSA).