Ritardo del volo Trapani-Napoli, possibilità di ottenere rimborso.

Anche tu sei tra i passeggeri del volo in ritardo Albastar Trapani-Napoli? Puoi ottenere in modo semplice la compensazione pecuniaria (risarcimento forfettario del disagio subito) per questo disservizio aereo ottenendo 250 €.

Oltre 3 ore di ritardo per questo volo della compagnia aerea spagnola Albastar, l’AP458 del giorno 8 Giugno 2021, avente come tratta aerea Napoli-Trapani.

Il volo era schedulato con partenza alle ore 11:40 dall’Aeroporto di Napoli e atterraggio a sull’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani alle 12:45 mentre nella realtà la partenza è avvenuta alle 15:03 e l’arrivo alle 15:46, ovvero con un ritardo all’arrivo pari a 3 ore ed 1 minuto.

Lo staff tecnico di Italia Rimborso ha rilevato l’assenza di circostanze eccezionali (maltempo, scioperi, ecc) a causare il prolungato ritardo che sarebbe stato accumulato dall’aeromobile incaricato della tratta aerea già due tratte precedenti, verosimilmente il tutto potrebbe essere riconducibile ad un eventuale guasto tecnico all’aeromobile oppure ad esigenze operative della compagnia aerea stessa.

Verificata dunque l’assenza di circostanze eccezionali, per le quali si avrebbe l’impossibilità di addebitare il disagio subito alla diretta responsabilità del vettore aereo, i passeggeri potranno attivare una richiesta di risarcimento per ritardo aereo Albastar chiedendo la compensazione pecuniaria di 250 € a passeggero, come stabilito dal Regolamento europeo 261/2004.

Sei tra i passeggeri di questo volo e vuoi attivare in maniera semplice e veloce una richiesta risarcitoria? Basterà compilare il form presente nella homepage di Italia Rimborso (inserendo poche e semplici informazioni) o chiamare lo 06 56548248. E’ anche possibile scrivere un Whatsapp al numero 342 1031477 o una mail all’indirizzo info@italiarimborso.it