Ritardo traghetto per Ischia, disagi per viaggiatori

dal nostro lettore Paolo Marra riceviamo e pubblichiamo
Buongiorno, segnalo che il traghetto Medmar delle 10:05 da Calata di Massa (Napoli) per Ischia ha subito ritardo per rifornimento carburante.
Durante l’attesa, molti passeggeri, tra cui anziani e bambini, sono rimasti esposti al sole senza riparo o assistenza.
La situazione è stata già segnalata all’Autorità Portuale, alla Guardia Costiera e a Medmar.
