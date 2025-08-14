Ritardo traghetto per Ischia, disagi per viaggiatori

dal nostro lettore Paolo Marra riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno, segnalo che il traghetto Medmar delle 10:05 da Calata di Massa (Napoli) per Ischia ha subito ritardo per rifornimento carburante.

Durante l’attesa, molti passeggeri, tra cui anziani e bambini, sono rimasti esposti al sole senza riparo o assistenza.

La situazione è stata già segnalata all’Autorità Portuale, alla Guardia Costiera e a Medmar.

