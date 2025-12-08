Ritrovata 16enne scomparsa a Portici

- pubblicità -

Dopo cinque giorni, è stata ritrovata Suamy, la ragazza di 16 anni scomparsa lo scorso 2 dicembre da Portici (Napoli).

La studentessa è stata ritrovata dai carabinieri a Napoli e, secondo quanto si apprende, sta bene.

La 16enne era svanita nel nulla dopo la scuola e non aveva fatto ritorno nella casa famiglia dove era ospitata.

Dal 2 dicembre era scomparsa da Portici (Napoli) una ragazza di 16 anni, Suamy Rispoli. La ragazza si era allontanata quattro giorni fa dalla casa famiglia alla quale era affidata e di lei si sono perse le tracce dopo scuola. Sulla sua scomparsa è stata presentata una denuncia ai carabinieri.

Al momento della scomparsa, la 16enne indossava una maglietta blu, un jeans e un pellicciotto nero. Non aveva con sé soldi, vestiti o documenti. Dopo essere uscita da scuola, Suamy non è più rientrata nella casa famiglia dove era ospitata da gennaio e il suo telefono risulterebbe spento dalle 14.30 di martedì. A diffondere un appello sui social la madre della ragazza, Jole Masilici, a cui era stata sospesa la potestà genitoriale.