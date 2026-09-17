Riviera di Chiaia, riaperta corsia preferenziale tra San Pasquale e Piazza Vittoria

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Riaperta al traffico la corsia preferenziale di Riviera di Chiaia tra l’intersezione con via San Pasquale e piazza Vittoria. La riattivazione consentirà ai mezzi provenienti da via San Pasquale e da via Carducci di procedere direttamente verso la Galleria Vittoria.

Nel frattempo, sulla restante parte della carreggiata continuano i lavori per la realizzazione di una nuova linea tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro, il cui termine è fissato entro il 20 settembre per garantire la viabilità durante le pre-regate dell’America’s Cup.

Dal 21 settembre, infatti, in concomitanza con la competizione velica, sono previsti il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata in viale Anton Dhorn e in via Francesco Caracciolo (tratto tra viale Dohrn e piazza Vittoria).

Per l’attivazione del Tram del Mare, prevista entro l’anno, sarà necessaria la sostituzione di alcuni cavi interrati e la riprofilatura dei binari. Queste attività saranno eseguite in orario notturno per contenere l’impatto sulla circolazione automobilistica.