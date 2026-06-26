ROAN GdF trae in salvo 4 persone da imbarcazione semiaffondata

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In data 25 giugno u.s., una motovedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, durante una crociera disposta ai fini di polizia economico-finanziaria, ha intercettato al largo di Torre del Greco (NA) un’imbarcazione in legno con quattro occupanti, semiaffondata a causa di un probabile cedimento del fasciame.

Sul luogo delle operazioni di soccorso interveniva anche un guardacoste del Corpo nel tentativo (poi rivelatosi infruttuoso) di recuperare lo yacht mediante l’utilizzo dei mezzi di esaurimento in dotazione.

Il provvidenziale intervento delle “Fiamme Gialle del mare” consentiva il recupero dei quattro malcapitati che venivano sbarcati in buone condizioni di salute nel porto di Sorrento (NA).

Atteso l’incremento del traffico marittimo nel Golfo di Napoli, la Guardia di Finanza, quale unica “Polizia del mare”, ha intensificato i servizi di vigilanza e controllo per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica negli specchi acquei di competenza, con particolare riguardo alle località a maggiore densità e vocazione turistica.