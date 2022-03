Rosario e preghiera di pace ai giardini di via Ruoppolo.

Ieri sera dalle 18.30 alle 19.30 circa, si è svolta una preghiera per la pace in Ucraina ai giardinetti di Via Ruoppolo, vicino Piazza degli Artisti (Vomero).

E’ stato pregato un Rosario, animato dal movimento di preghiera “Apostoli del Santo Rosario”, e hanno partecipato circa 60 persone, tra cui Padre Antonio Luiso, vice parroco della Chiesa di San Giovanni Battista ai Fiorentini e direttore spirituale del Movimento suddetto.

La preghiera era anche indirizzata all’intenzione di Papa Francesco di consacrare la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria Santissima, il 25 marzo 2022, secondo la richiesta della Madonna di Fatima, nell’apparizione del 13 luglio 1917.