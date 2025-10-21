Rotonda dello spaccio, Polizia arresta 22 persone a San Nicola La Strada

- pubblicità -

I poliziotti della Squadra mobile di Caserta hanno arrestato 22 persone per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.

Una rotonda, vicino un parco pubblico che costeggia un’arteria stradale ad alto scorrimento nel comune casertano di San Nicola La Strada, era stata scelta dal gruppo criminale come base di spaccio dell’hashish.

L’istallazione di decine di telecamere inotre, ha consentito di documentare le cessioni di droga, in qualsiasi orario della giornata, di sequestrare le dosi e di identificare e segnalare all’Autorià amministrativa numerose persone.

Gli investigatori hanno scoperto prima l’esistenza dell’associazione per delinquere e infine i ruoli diversi che gli appartenenti occupavano all’interno.

Al termine delle indagini, la procura della Repubblica di Napoli, Direzione disrettuale antimafia, ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti delle 22 persone dell’organizzazione criminale, tutti con numerosi precedenti in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti.