Rotonda Diaz, sequestro ombrelloni e lettini abusivi

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Oltre cento tra lettini e ombrelloni sono stati sequestrati alla Rotonda Diaz nel corso di un’operazione congiunta della Polizia Locale e dei Carabinieri, finalizzata a contrastare l’occupazione abusiva di suolo pubblico e l’esercizio non autorizzato di attività economiche.

L’intervento è scattato dopo numerose segnalazioni. Il personale dell’unità operativa Chiaia e i militari della compagnia di Chiaia hanno prima svolto servizi di osservazione per individuare i punti utilizzati per il deposito delle attrezzature da spiaggia. Una volta accertata la provenienza del materiale e le modalità operative dei responsabili, è scattato il blitz.

Sequestro penale e denunce

L’operazione ha portato al sequestro penale di oltre cento attrezzature, risultate riconducibili a diverse persone residenti nelle traverse di via Riviera di Chiaia. Contestate anche le violazioni amministrative relative all’occupazione abusiva di suolo pubblico e allo svolgimento di attività senza le prescritte autorizzazioni. I responsabili sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria.

De Iesu: “Intervento a tutela della corretta fruizione degli spazi pubblici”

L’assessore alla Legalità, Antonio De Iesu, ha espresso apprezzamento per l’operazione, sottolineando come il servizio rientri “nelle attività di tutela della legalità e di salvaguardia della corretta fruizione degli spazi pubblici cittadini”.

L’azione si inserisce nel più ampio piano di controlli avviato lungo il litorale cittadino con l’obiettivo di contrastare fenomeni di abusivismo e garantire un uso ordinato delle aree balneari.