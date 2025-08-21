Ruba un motorino e lo scaglia contro i Carabinieri

- pubblicità -

Ha tentato il furto di uno scooter e per fuggire ha lanciato il veicolo contro la pattuglia dei carabinieri intervenuta.

E’ accaduto a Melito di Napoli.

Il 29enne è stato arrestato e dovrà rispondere di rapina impropria e danneggiamento.

E’ stato sorpreso dai Carabinieri della tenenza locale mentre tentava di forzare l’accensione di uno scooter parcheggiato in strada.

Vistosi scoperto, il 29enne ha tentato la fuga e, prima di farlo, ha lanciato lo scooter contro la portiera della gazzella.

Uno dei militari, per bloccarlo, ha riportato una frattura a un dito della mano.

E’ ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.