S.P. 334 in fase di ultimazione manutenzione ed inizio riqualificazione, Cesare Diana (Città Domizia): “Risultato frutto di impegno istituzioni provinciali”.

“La manutenzione del ponte della Provinciale 334 è stata completata ed a breve è prevista ufficialmente la riapertura della strada. A quel punto la stessa sarà totalmente riqualificata, così come da progetto presentato presso la Provincia di Caserta”. A riferirlo è il presidente del Comitato “Città Domizia”, Cesare Diana, in occasione di uno dei giornalieri sopralluoghi a tutela dei cittadini castellani in località Ischitella.

“Monitoriamo l’andamento dei lavori per un’opera che riteniamo sia fondamentale per dare lustro ad una parte del territorio abbandonata, da anni, a sé stessa – afferma il leader associativo riferendosi a un’arteria di indubbia importanza, dato che collega le province di Napoli e Caserta -. La riqualificazione riguarderà i due cavalcavia, di cui uno recuperato già, oltre che l’illuminazione degli stessi e il rifacimento del manto stradale, per un importo complessivo di quasi 3 milioni di euro. L’obiettivo è tutelare l’immagine del paese, ponendosi in controcorrente rispetto all’abbandono attuale per una carreggiata oggetto di lancio di rifiuti e relativa combustione tossica in diverse circostanze”.

“Grazie al presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, ed il consigliere delegato, sindaco Marcello De Rosa – dichiara Cesare Diana -, i quali si stanno impegnando alacremente affinché i lavori abbiano inizio e siano completati entro l’estate del 2024.

Loro che hanno raccolto le istanze del nostro comitato, attivandosi in prima persona per preservare l’incolumità degli utenti della strada e dare uno spiraglio concreto con i fondi destinati al progetto. La presenza concreta e vera delle istituzioni sul territorio è quanto la città di Castel Volturno necessita per risorgere dalle sue ceneri”.