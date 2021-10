Sacchetti di plastica non a norma e contrabbando di sigarette, Polizia Municipale al Lavoro.

Continua l’attività da parte della Polizia Locale di Napoli finalizzata a prevenire e reprimere i reati ambientali. Oggi gli agenti appartenenti al Reparto di Tutela Ambientale hanno individuato in via Poerio un esercizio pubblico di generi non alimentari che distribuiva buste per la spesa illegali, i cosiddetti shopper illegali, posti in vendita nonostante il divieto esista ormai da molto tempo e previsto dal codice dell’ambiente all’articolo 226 bis e seguenti.

Gli agenti hanno sottoposto a sequestro 6 (sei) quintali di shopper illegali, finalizzato alla loro distruzione e applicata la sanzione amministrativa di € 5000,00 (cinquemila/00) al gestore dell’attività.

In piazza Cavour è stato inoltre individuato su strada un soggetto intento alla vendita di T.L.E. di contrabbando per cui si è applicata la sanzione amministrativa e il sequestro della merce, finalizzato alla distruzione, facendo rimuovere dal suolo pubblico il supporto per l’esposizione delle sigarette.