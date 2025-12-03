Salmonellosi dopo sushi, ristoratore condannato, medico assolto

- pubblicità -

Il tribunale di Napoli ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione il titolare del ristorante dove Luca Piscopo, 15 anni, aveva mangiato sushi poco prima di morire nel 2021.

Il medico che lo aveva in cura è stato invece assolto dall’accusa di omicidio colposo.

Luca Piscopo, 15 anni, è morto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze causate da una grave intossicazione alimentare. Secondo gli inquirenti, l’origine fu il sushi consumato in un locale “all you can eat” del Vomero.

La Procura di Napoli aveva contestato al ristoratore e al medico il reato di omicidio colposo. Al ristoratore sono state aggiunte anche violazioni in materia di igiene e conservazione degli alimenti.

Il Tribunale ha condannato a 2 anni e 6 mesi per il titolare del ristorante (di nazionalità cinese).

Assoluzione per il medico, accusato di non aver curato tempestivamente l’infezione. I giudici hanno ritenuto che la sua condotta non fosse penalmente rilevante.

Il pubblico ministero aveva chiesto 3 anni di reclusione per il ristoratore e 1 anno e 8 mesi per il medico.

Secondo l’accusa, Luca avrebbe contratto una salmonellosi che portò a una miocardite fatale. L’ipotesi era che il ragazzo si sarebbe potuto salvare con cure più tempestive, ma questa tesi non è stata accolta dai giudici.

La madre, Maria Rosaria Borrelli, ha definito il ristoratore “un bandito senza scrupoli” e ha contestato duramente l’assoluzione del medico, lamentando la mancanza di attenzione verso le condizioni del figlio.