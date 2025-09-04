San Carlo, colpo di scena, sospesa nomina bis Macciardi

- pubblicità -

La vicenda del Teatro San Carlo di Napoli si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario, che ribalta parzialmente quanto deciso appena il giorno prima da un altro magistrato.

La settima sezione civile del Tribunale di Napoli, con la giudice Livia De Gennaro, ha sospeso l’efficacia e l’esecuzione della delibera del 26 agosto 2025, con cui tre membri del Consiglio di Indirizzo avevano confermato la nomina di Fulvio Macciardi a soprintendente del Teatro San Carlo.

La giudice ha accolto il ricorso presentato da Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente della Fondazione e Maria Grazia Falciatore, componente del Consiglio di Indirizzo

Secondo De Gennaro la delibera del 26 agosto è “violativa delle norme e dei principi generali sull’ordine del giorno”, è “censurabile sotto il profilo della indeterminatezza dell’oggetto”, e Presenta “irregolarità procedurali” nella (ri)nomina del soprintendente.

È stata fissata un’udienza per il 23 settembre alle ore 11, per la comparizione delle parti

La decisione contrasta con quella del giorno precedente, in cui il giudice Francesco Paolo Feo, sempre della VII Sezione aveva rigettato il ricorso contro la prima delibera del 4 agosto, che aveva stabilito che la delibera del 26 agosto aveva sanato le irregolarità della precedente riunione, anche se la nomina non era esplicitamente all’ordine del giorno, e che la questione fosse comunque “cruciale e preminente” per il funzionamento dell’ente.

Questo stop alla “nomina bis” riapre il dibattito sulla legittimità delle procedure adottate dal Consiglio di Indirizzo e rafforza la posizione di Manfredi, che contesta la gestione della nomina di Macciardi. La questione ora si sposta sull’udienza del 23 settembre, che potrebbe chiarire definitivamente la validità della nomina.