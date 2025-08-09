San Carlo, Tribunale decide il 27, respinta richiesta sospensiva

- pubblicità -

Il Tribunale civile di Napoli ha stabilito che il 27 agosto 2025 si terrà l’udienza sul ricorso presentato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e da Maria Grazia Falciatore, componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo.

Il ricorso contesta la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a soprintendente del Teatro San Carlo.

La nomina è stata proposta da tre consiglieri (due di nomina governativa e uno della Regione Campania) e ratificata dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Manfredi e Falciatore sostengono che la procedura sia stata irregolare, accusando i consiglieri di aver scavalcato le regole istituzionali.

I giudici hanno respinto la richiesta di sospensiva e deciso di convocare direttamente le parti per l’udienza.

La scelta è stata motivata dal fatto che non sussistono i presupposti per misure cautelari, anche considerando il periodo di sospensione feriale.

Nessuna riunione del Consiglio di indirizzo sarà convocata nel frattempo, come richiesto dai consiglieri favorevoli alla nomina.

Manfredi ha annunciato un ulteriore ricorso al TAR, aprendo un nuovo fronte legale.

Il caso evidenzia un braccio di ferro istituzionale tra il Comune di Napoli e le componenti governative e regionali, con il futuro del prestigioso teatro in bilico.

Nuova lettera al sindaco di Napoli e presidente della Fondazione del Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, dai tre membri del Consiglio di Indirizzo (due di nomina governativa e uno espressione della Regione Campania) che, lunedì sera, hanno proposto al ministro della Cultura, che l’ha decretata, la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a sovrintendente del Massimo napoletano.

I tre consiglieri – Maria Luisa Faraone Mennella, Giovanni Francesco Nicoletti e Riccardo Realfonzo – tornano a chiedere la convocazione urgente del Consiglio di Indirizzo (atto di competenza di Manfredi) per assumere “le determinazioni” che consentano l’avvio del mandato del nuovo sovrintendente.

Una analoga lettera rivolta a Manfredi nei giorni scorsi non ha avuto esito.

Nella nuova richiesta di convocazione del Cdi si ricorda che oggi sono stati anche rinnovati i componenti del collegio dei revisori dei conti, quindi manca solo l’operatività del sovrintendente per completare l’attribuzione degli incarichi. La richiesta di riunire il Cdi, ai sensi dello Statuto, per far iniziare il lavoro di Macciardi “non è ulteriormente procrastinabile, nell’interesse superiore e assorbente della Fondazione San Carlo”, concludono Faraone Mennella, Nicoletti e Realfonzo.

Intanto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti di concerto con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato il decreto ministeriale di nomina del nuovo Collegio dei revisori della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, che durerà in carica per i prossimi cinque anni.

Il Collegio è così composto: Marta Tonolo, presidente, in rappresentanza della Corte dei Conti, Gennaro Carbone e Maurizio Matacena gli altri due componenti: Carbone in rappresentanza del Mef, Matacena in rappresentanza del MiC.

Il Collegio uscente si era pronunciato a favore del sindaco Gaetano Manfredi nella querelle sulla scelta del nuovo sovrintendente del San Carlo, sostenendo – in una lettera a Giuli – che la designazione di Fulvio Macciardi fatta lunedì da tre membri del Consiglio d’Indirizzo non avesse valore giuridico e amministrativo.