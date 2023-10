San Potito Sannitico, emergenza furti. Imperadore scrive alle autorità competenti: “vanno intensificati i presidi di sicurezza”

I furti e i tentativi degli stessi perpetrati a danno dei cittadini, negli ultimi giorni, destano preoccupazione e allarmismo in paese. Il Sindaco Francesco Imperadore, ben consapevole, delle difficoltà e dell’ansia che si trovano a vivere i suoi concittadini ci tiene a far sapere alla cittadinanza tutta che l’Amministrazione è presente e vicina allo sgomento e ai momenti di particolare tensione che non caratterizzano, di certo, la tranquillità e il senso civico di sempre. Invita alla massima collaborazione e alla segnalazione tempestiva alle autorità competenti.

Il primo cittadino nel ribadire che l’Amministrazione Comunale ha a cuore le difficoltà e l’incolumità dei cittadini, informa la cittadinanza tutta che, a nome dell’Amministrazione che si pregia di rappresentare, proprio alla luce degli ultimi accadimenti associati a furti sul territorio della cittadina di San Potito Sannitico, ha portato a conoscenza dell’Autorità Prefettizia e della Questura, in data 12.10.2023, con nota prot. n. 6460, il particolare momento di tensione e accoratamente ha avanzato richiesta di intensificazione dei servizi di prevenzione, controllo del territorio e vigilanza.

“Giova informare – ricorda il sindaco Imperadore – che è di questi giorni l’incremento della installazione di nuovi dispositivi di video sorveglianza finalizzati alla intensificazione del controllo della circolazione stradale con l’uso di videocamere.

Gli sforzi messi in atto dalle forze dell’ordine hanno reso possibile un maggior presidio delle aree coinvolte. Un impegno notevole e non scontato per il quale mi sento di ringraziare il Comando Locale Carabinieri di Piedimonte Matese cui va un accorato ringraziamento per il generoso e costante impegno, nei numerosi incontri degli ultimi giorni, a conferma, ancora una volta di quanto sia necessaria la presenza delle forze dell’ordine sul territorio unitamente ai ragazzi della protezione civile locale sempre al fianco dei cittadini anche con un semplice supporto morale”.