Sanità, pronto soccorso al collasso, si pensa di riaprire San Giovanni Bosco

L’Asl Napoli 1 Centro prova a riattivare entro settembre il Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco. La disposizione è del direttore generale, Ciro Verdoliva.

In questo periodo, complici anche le ondate di calore, i Pronto Soccorso sono sempre più affollati.

All’Ospedale del Mare, nel quartiere Ponticelli, si sono toccate punte di 140 accessi al giorno. Tra le soluzioni messe in campo dall’Asl: un ambulatorio per pazienti a bassa complessità.

Per il management dell’Asl Napoli 1 la riapertura immediata del Pronto Soccorso del San Giovanni Bosco, richiesta da aprile 2022, ma finora non attuata per mancanza di personale, “è da considerarsi obiettivo strategico”, per far fronte alle difficoltà di sovraffollamento nei PS napoletani. All’Ospedale Cardarelli negli scorsi giorni si è assistito al ritorno dei pazienti in barella.

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco, chiuso dal periodo del Coronavirus quando fu trasformato in Covid Hospital, deve riaprire entro settembre 2023, ricorrendo alla riorganizzazione dei turni e, se necessario, agli straordinari, e dovrà essere istituito anche l’Ambulatorio per codici a Bassa Complessità (ABC) così come avvenuto dallo scorso ottobre agli Ospedali del Mare, San Paolo e dei Pellegrini.