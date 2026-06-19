Santa Chiara, competato restauro Chiostro Maiolicato

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“Il completamento dei lavori di restauro del Chiostro Maiolicato di Santa Chiara non costituisce solo il recupero di un bene restituito alla sua piena bellezza: esso rappresenta il simbolo di una città che custodisce il proprio passato per costruire il proprio futuro.

Napoli e l’Italia intera vedono oggi restituito uno dei luoghi più rappresentativi della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità, a testimonianza di quanto importante ed efficace possa risultare il lavoro sinergico tra istituzioni e competenze tecniche dello Stato.”

Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al MIT, Tullio Ferrante, a margine dell’evento di chiusura dei lavori di restauro del Chiostro Maiolicato del Complesso Monumentale di Santa Chiara che ha avuto luogo oggi a Napoli, alla presenza anche del Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro.

Sinergia istituzionale

“Desidero rivolgere – ha continuato Ferrante – un sentito ringraziamento al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e, in particolare, al Provveditore Lorenza Dell’Aera, per il lavoro svolto con professionalità, competenza e grande attenzione dal suo Istituto quale Stazione appaltante per un intervento tanto delicato quanto significativo, nell’ambito di un più ampio programma di interventi finanziato con oltre 7 milioni di euro di risorse PNRR sul Complesso Monumentale di Santa Chiara.

Un riconoscimento altrettanto importante va al Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha saputo accompagnare e valorizzare questo percorso istituzionale, favorendo quel dialogo tra amministrazioni determinante per il risultato raggiunto e confermando ancora una volta il ruolo della Prefettura quale presidio essenziale di coordinamento e collaborazione al servizio del territorio. Santa Chiara torna oggi a splendere nella sua straordinaria bellezza e diventa ancora di più un simbolo della capacità delle istituzioni di fare squadra quando l’obiettivo è custodire e valorizzare ciò che rende unica l’Italia e straordinario il patrimonio culturale di Napoli”, ha concluso il Sottosegretario.